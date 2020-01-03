سياسي أميركي حذر من القيادة أثناء الثمالة يضبط متلبسا بها

A + A -

تم توجيه الاتهام إلى أبرز جمهوري في جمعية ولاية نيويورك ليلة رأس السنة بالقيادة وهو في حالة سكر في السيارة الصادرة له من الولاية، بعد أسبوع واحد فقط من كتابته عمودا في صحيفة يحذر المواطنين من قيادة السيارات تحت تأثير الكحول.

وتم القبض على براين م. كولب، وهو جمهوري من كانانديغوا يمثل منطقة خارج روتشستر، بالقرب من منزله بعد ما أسماه "خطأ في الحكم".

وقالت السلطات إنه تم استدعاء عناصرها بعد أنباء عن تحطم سيارة في حي فيكتور قبل الساعة 10:30 مساء، بعد أن سقطت سيارة في حفرة.

وكان سائق السيارة جي ام سي أكاديا موديل 2018 هو كولب حيث تحطمت السيارة أمام منزله، وفقا لما ذكرت وكالة "اسوشييتد برس".

وقام نائب رئيس شرطة مقاطعة أونتاريو بإجراء اختبارات تعاطي الكحوليات، والتي فشل كولب فيها قبل نقله إلى السجن.

وقالت السلطات إن اختبار التنفس أشار إلى أن نسبة الكحول في الدم لدى كولب تجاوزت 0.08 في المائة، وهو الحد القانوني للقيادة في نيويورك.