حقيقة خطوبة إبنة ترمب من اللبناني مايكل بولس

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بعد تداول روّاد مواقع التواصل الإجتماعي دعوة لحضور حفل خطوبة الشّاب اللبناني مايكل بولس على تيفاني إبنة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، كشف بولس عبر خاصية "إنستغرام ستوريز" حقيقة الدّعوة.



وأكد "بولس" أن "دعوة حفل خطوبته على تيفاني ترمب مُزيّفة وغير حقيقيّة، وذلك على هامش تهنئته لمتابعيه بحلول العام الجديد 2020، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وكتب في منشوره: "أتمنّى للجميع عاماً جديداً سعيداً، وبمناسبة الدّعوة التي إنتشرت خلال اليومين الماضيين، فهي ليست حقيقيّة وتَمّ فبركتها".

وكانت دعوة الخطوبة "المُزيّفة"، ذكرت أن "الحفل سيقام في 11 كانون الثاني الجاري، في منتجع مارالاغو".