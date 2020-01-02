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بعد حالة وفاة جديدة.. الفلبين تهدد بحظر عمل مواطنيها في الكويت

2
JANUARY
2020
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تسبب موت سيدة فلبينية في الكويت، إلى إشعال حالة من الغضب في مانيلا، التي هددت بمنع عمل المواطنيين الفلبينيين في الكويت.
 
قال موقع "عرب نيوز"، اليوم الخميس، إن الفلبين أعلنت، أمس الأربعاء، أنها يمكن أن تقوم، للمرة الثانية، بحظر ذهاب العمالة الفلبينية في الكويت، بعد موت سيدة، 26 عاما، في الدولة الغنية بالنفط، مشيرة إلى وجود مزاعم حول ضلوع زوجة "الكفيل الكويتي"، في الحادث.
 
وقال الموقع إن الفلبين دانت مقتل السيدة، التي تم نقلها إلى المستشفى بواسطة صاحب العمل الكويتي، مطالبة بتطبيق العدالة، مشيرة إلى قول وزير العمل، سيلفستر بيلو، إنه وفقا للتقييمات الأولية، فإن وفاة السيدة الفلبينية في الكويت، يمثل خرقا لقواعد عمل العمالة الفلبينية، التي تم توقيعها بين البلدين، عام 2018.
 
وكانت حادثة مقتل خادمة فلبينية على يد مخدوميها الوافدين من لبنان وسوريا، في 2018، تسببت في توتر العلاقات بين الكويت والفلبين. وعقب الكشف عن المشتبه بهما في قتل العاملة الفلبينية جوانا ديمافيليس (29 عاما)، وحشر جثتها داخل مجمد بشقة سكنية كانت تعمل فيها، بعد أكثر من عام على اختفائها، أعلنت السلطات الفلبينية عن إجراءات لتسهيل عودة أكثر من 1000 عامل فلبيني إلى الكويت، كان معظمهم يعمل في مجال الخدمة المنزلية.
 
وتشير التقديرات الحكومية في الفلبين إلى أن قرابة ربع مليون فلبيني يقيمون ويعملون في الكويت، في غضون ذلك، تعهدت السلطات الكويتية ببذل ما في وسعها لتحقيق العدالة في القضية.
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