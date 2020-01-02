بالصور ... إطلالة لافتة لعائلة ترامب خلال احتفالها برأس السنة

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عربي 21 - احتفل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعائلته، برأس السنة، في منتجع في مدينة مار لاغو، داعيا أصدقاءه وحلفاءه السياسيين، إلى حفل باذخ.

وكانت إطلالة عائلة ترامب مثيرة للاهتمام، حيث وقف ترامب بجانب ميلانيا على سجادة حمراء خارج منتجع بالم بيتش الفخم، بملابس وإطلالة لافتتين.

وظهرت كذلك ميلانيا ترامب وهي ترتدي ثوبا أسود لامعا خاطفا للأنظار، وارتسمت الابتسامة على وجهها طيلة فترة حديث زوجها مع وسائل الإعلام على غير العادة.

وحضر الحفل أيضا نجل ترامب، إريك وزوجته لارا، وكذلك إيفانكا بفستانها الأحمر وزوجها جاريد كوشنر وإلى جانبهما ابناهما.