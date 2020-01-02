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"إسرائيل" تبدأ تصدير الغاز الطبيعي للأردن

2
JANUARY
2020
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أكدت الأردن وإسرائيل بدء ضخ الغاز الطبيعي من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي بالبحر المتوسط إلى الأردن.


وأعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية (نيبكو) عن بدء الضخ التجريبي للغاز الطبيعي المستورد من شركة نوبل إنرجي. وأضافت، على حسابها على موقع «فيسبوك»، أمس، أن الضخ التجريبي سيستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقاً للمتطلبات الفنية والتعاقدية بين الجانبين، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.


من جانبه، أعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أمس الأربعاء أن إسرائيل بدأت تصدير الغاز الطبيعي للأردن، وفقاً لما نقلته صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني. ونقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» على موقعها الإلكتروني عنه القول: «بهذا تصبح إسرائيل مُصدرة للطاقة للمرة الأولى في تاريخها»، وذلك رغم أن إسرائيل صدرت غازاً للأردن على مدار العامين الماضيين من حقل تمار بموجب اتفاق تم التوقيع عليه عام 2014. وذلك وفقاً للصحيفة.


وقال شتاينتس: «إسرائيل أصبحت مُصدرة للغاز إلى الأردن... وستصبح كذلك لمصر خلال سبعة إلى عشرة أيام». وبدأ في إسرائيل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء تشغيل منصة استخراج الغاز من حقل «ليفياثان» الإسرائيلي للغاز الطبيعي في البحر المتوسط، بعد مرور عقد على اكتشافه.
وتدير شركة «ديليك» للحفر الإسرائيلية الحقل بالاشتراك مع شركة «نوبل إنرجي» الأميركية وشركة «ريشيو أويل» الإسرائيلية. ومن المقرر لاحقاً تصدير جزء من غاز هذا الحقل إلى مصر أيضاً. وتأمل إسرائيل أن يساهم هذا الحقل البحري في تحسين علاقاتها مع الدول الإقليمية وأن تصبح مصدراً رئيسياً للطاقة، مع تقليل اعتمادها على النفط.


ويقع حقل «ليفياثان» على مسافة نحو 130 كيلومتراً إلى الغرب من ميناء حيفا شمال إسرائيل، ويقع على عمق 1700 متر. وتقدر احتياطات الغاز به بنحو 605 مليارات متر مكعب.

الشرق الأوسط
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