انسحاب المحتجين من محيط السفارة الأمريكية في بغداد بعد دعوة "الحشد الشعبي"

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انسحب معظم المحتجين أمام السفارة الأمريكية في بغداد، امس، من محيط البعثة الدبلوماسية تلبية لدعوة وجهها "الحشد الشعبي".

وفكك المتظاهرون والمعتصمون خيمهم أمام السفارة الأمريكية في المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية وانسحبوا تدريجيا من محيط المجمع، وسط انتشار عناصر من قوات الأمن العراقية.

بدأ المحتجون قرب السفارة الأمريكية وسط العاصمة العراقية بغداد، الأربعاء، بالمغادرة تدريجيا من محيط السفارة، عقب دعوة هيئة "الحشد الشعبي" أنصارها للانسحاب من المكان.

ويأتي خروج المحتجين بعد أن أصدرت هيئة "الحشد الشعبي"، في وقت سابق من امس، بيانا قالت فيه: "ندعو الجماهير المتواجدة قرب السفارة الأمريكية إلى الانسحاب احتراما لقرار الحكومة العراقية التي أمرت بذلك وحفاظا على هيبة الدولة... رسالتكم وصلت".