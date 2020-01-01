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البابا فرنسيس يعتذر عن صفع يد امرأة أمام الآلاف

1
JANUARY
2020
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أصدر بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، اعتذارا وتعليقا على "لحظة الغضب" التي بدرت منه وصفعه يد امرأة أمام الآلاف.

وقال باب الفاتيكان، اليوم الأربعاء، وفقا لما نقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "أعتذر بشدة لقد فقدت صبري بدلا من أن أشكر من حاول الإمساك بيدي".

وأشار البابا فرنسيس الأول في عظته الارتجالية يوم الأربعاء: "في مرات عديدة نفقد الصبر، أنا أيضا، واسمحوا لي أن أذكر ذلك المثال السئ لما حدث مساء أمس الثلاثاء".

وتابع بقوله "أنا اقول للسيدة، سامحيني على ذلك التصرف السيئ الذي بدر مني".

ووفقا لوكالة عالمية، ندد البابا فرنسيس في أول رسالة له في العام الجديد يوم الأربعاء بالإساءة للنساء في المجتمع الحديث ودعا لوضع حد لاستغلال أجسادهن.

ودافع بابا الفاتيكان أيضا في كلمته التي ألقاها في كاتدرائية القديس بطرس الممتلئة بالمصلين عن حق النساء في الهجرة سعيا لحياة أفضل لأطفالهن، وأدان الذين يفكرون فقط في النمو الاقتصادي بدلا من رفاه الآخرين.

وكانت وسائل إعلام عالمية عديدة قد نشرت لحظة أصيب فيها بابا الفاتيكان فرنسيس الأول بنوبة غضب، وصفع يد امرأة في ليلة رأس السنة 2020، وسط مدينة الفاتيكان.

وقالت شبكة "سي إن إن" الأمريكية إن البابا فرنسيس، خلال استقباله الأطفال والزائرين بسعادة في ميدان القديس بطرس وسط الفاتيكان ومصافحته الجميع، فوجىء بموقف عجيب.

وظهر في مقطع الفيديو، سيدة جذبت يد البابا فرنسيس بقوة، في الوقت الذي كان يستعد فيه لأن يتجه إلى الجهة الأخرى، وأوشك أن يسقط أرضا بسبب جذبتها القوية له.

وأصابت بابا الفاتيكان، 83 عاما، نوبة غضب، والتفت إلى المرأة غاضبا، ثم أخذ يدها وصفعها من أجل تحرير يده من قبضتها التي كانت تطبق على يده.

ويبدو أن المراة كانت تسعى لتوجيه رسالة إلى البابا فرنسيس، لكن لم يظهر مقطع الفيديو طبيعة الكلمات التي كانت توجهها له.

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