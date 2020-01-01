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فاتورة المطعم 23 دولارا.. والبقشيش صادم ولم يخطر على البال

1
JANUARY
2020
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في مطعم بلدة صغيرة بولاية ميشيغان الأميركية، لم يخطر على بال نادلة أن تكون بداية عام 2020 مختلفة عن الأعوام السابقة التي مرت عليها، حيث تلقت مفاجأة كبيرة.


فالنادلة دانييل فرانزوني روت لصحيفة "ألبينا نيوز" أن رجل وزوجته دخلا مطعم "ثاندر باي ريفر" في ألبينا، الأحد الماضي، وكانت الفاتورة 23 دولارا، إلا أنها عند تحصيلها للمبلغ فوجئت بأنهم تركوا بقشيشا لها خياليا وهو 2020 دولار.

وتقول فرانزوني (31 عاما) للصحيفة: "أشياء من هذا القبيل لا تحدث لأشخاص مثلي".

وأضافت " وجدت على إيصال بطاقة الائتمان. سنة جديدة سعيدة.. 2020 تحدي البقشيش".

ولم تصدق فرانزوني، وهي أم وحيدة تعيش في ملجأ للمشردين قبل عام، الرقم لكن مديرها أكد لها أن البقشيش حقيقي.

وتعتزم فرانزوني استخدام الأموال لإعادة رخصة قيادتها وتحقيق مدخرات، موضحة "لا يعرفون شيئا عن قصتي. لا يعرفون من أين أتيت"، هكذا قالت فرانزوني عن الزوجين اللذين تركا البقشيش لها.

وأردفت قائلة: "لا يعرفون مدى صعوبة الأمر. إنهم يفعلون ذلك فعلا بدافع قلبهم الطيب".

ولاحقا، ذهبت فرانزوني إلى مطعم آخر وتناولت الطعام وتركت 20.20 دولار كبقشيش، وقالت وهي تبتسم للصحيفة: "لقد كان ذلك بمثابة رد لهذا العمل الطيب. لم أستطع القيام بأكثر من ذلك".

 

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