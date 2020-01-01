مصدر من داخل السفارة الاميركية بالعراق يوضح الوضع

A + A -

کشف مصدر موجود في محيط السفارة الأمريكية في العاصم العراقية، بغداد، أن قوات مكافحة الإرهاب العراقية دخلت المنطقة وتمركزت أمام وحول السفارة داخل المنطقة الخضراء.





وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق الثلاثاء، ان قوات عراقية خاصة انتشرت قرب السفارة الأمريكية، مضيفا إنه "تم نشر الفرقة الخاصة من الباب الرئيس الى الباب الثاني للسفارة الامريكية في بغداد".

وأضاف أن "اللواء الركن شهاب ناصر كاظم قائد الفرقة الخاصة، تحدث مع قادة الحشد وطلب منهم الاعتصام السلمي وعدم التقرب الى السياج والابواب الخارجية للسفارة".

واحتشد آلاف العراقيين أمام السفارة الاميركية في بغداد،صباح الثلاثاء، احتجاجا على الاعتداء الامريكي الذي استهدف مقار الحشد في محافظة الانبار، فيما اقيمت، مراسم شعبية ضخمة وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة عدوان امريكي غاشم طال محافظة الانبار مساء ‏الاحد.