نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية في السفارة ببغداد

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افاد مصدر امني، امس، بأنه تم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية في مبنى السفارة ببغداد.





وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، انه "تم نشر قوات مشاة البحرية الأمريكية المختصة بالاستجابة للأزمات - التابعة للقيادة المركزية في العراق لتعزيز الأمن في السفارة الأمريكية وضمان سلامة المواطنين الأميركيين".

وأقيمت، صباح الثلاثاء، مراسم شعبية وسط ‏العاصمة بغداد، لتشييع شهداء الحشد الشعبي الذين ‏سقطوا نتيجة القصف الأميركي في محافظة الأنبار مساء أمس الأول ‏الأحد، واقتحم المشيعون المنطقة الخضراء وتوجهوا إلى مبنى السفارة الاميركية وهم رافعين الأعلام العراقية وأعلام الحشد الشعبي، احتجاجاً على القصف الأميركي.