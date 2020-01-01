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ترامب: إيران ستدفع ثمنا باهظا إذا وقعت خسائر في الأرواح بأي منشأة أمريكية

1
JANUARY
2020
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أطلق الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء أمس، تهديدا شديد اللهجة ضد إيران، مؤكدا أن طهران ستدفع ثمنا باهظا على خلفية اقتحام السفارة الأمريكية في العراق من قبل محتجين.

 

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر، "تم نقل عدد من مقاتلينا ومعداتنا العسكرية الأكثر فتكا في العالم إلى موقع السفارة في بغداد".

 

وأضاف في تغريدة أخرى، "نحمل إيران المسؤولية الكاملة عن أي خسائر بشرية أو مادية في سفارتنا ببغداد".

 

وتابع، "أقول لإيران إنها ستدفع ثمنا باهظا جدا نتيجة اقتحام السفارة الأمريكية في بغداد وهو تهديد وليس تحذيرا".

 

واختتم ترامب سلسلة تغريداته بالتذكير بهجوم بنغازي الذي وقع عام 2012 على المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي الليبية.

 

جدير بالذكر أن مسلحين هاجموا في 11 سبتمبر عام 2012، المجمع الدبلوماسي الأمريكي في مدينة بنغازي، وقد أسفر الهجوم عن مقتل السفير الأمريكي في ليبيا كريستوفر ستيفنز وثلاثة أمريكيين آخرين.

 

روسيا اليوم
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