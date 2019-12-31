بالفيديو: نيوزيلاندا اول دولة دولة تدخل العام الجديد 2020 وسط احتفالات وألعاب نارية

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ينتظر عشاق الألعاب النارية والاحتفالات عبر العالم العد التنازلي لدخول العالم الجديد، ورغم تشابه طريقة الاحتفالات عبر العديد من البلدان من خلال العروض النارية عندما تدق ساعة الصفر، غير أنها لن تحتفل به في وقت واحد.



فالموقع الجغرافي للبلد وتبعا لقربه أو بعده عن خط غرينتش هو الذي يحدد موعد دخول السنة الجديدة.



وإن كانت البلدان الواقعة أقصى غرب الكرة الأرضية آخر البلدان المستقبلة للعام الجديد فإن البلدان الواقعة أقصى الشرق ستكون أول من يودع 2019.



تستعد كل من نيوزيلندا وأستراليا للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2020.



وتعتبر نيوزيلندا الواقعة في أقصى شرق المحيط الهندي أولى بلدان العالم الكبرى التي تستقبل السنة الجديدة.



وتتقدم نيوزيلاندا عن بقية العالم في توقيتها الذي يسبق خط غرينتش بـ 13 ساعة.