التّعليق الأول لترمب على أحداث السفارة الأميركية في العراق

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إتّهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الثلاثاء، "إيران بتدبير الهجوم على السفارة الأميركية في بغداد"، مؤكداً أنه "أبلغ الحكومة العراقية بضرورة استخدام قواتها لحماية السفارة".



وقال ترمب، في تغريدة على حسابه عبر "تويتر"، إن "إيران قتلت مقاولاً أميركياً، وأصابت العديد، ما دفعنا للرد على تلك الهجمات بقوة وسوف نفعل ذلك دائما. الآن إيران تدبر هجوما على السفارة الأمريكية في العراق. وسوف يتحملون المسؤولية الكاملة، بالإضافة إلى ذلك، نتوقع أن يستخدم العراق قواته لحماية السفارة".



وأشعل أنصار "الحشد الشعبي" في العراق، حريقاً في السياج الخارجي للسفارة الأميركية في بغداد، أثناء إحتجاجات بالقرب من السفارة ضد الغارات الأميركية التي إستهدفت مواقع للحشد بالعراق وسوريا.

وأعلنت كتائب "حزب الله"، في وقتٍ سابق، عن إعتصام مفتوح أمام السفارة الأميركية في بغداد حتى غلق السفارة أو طرد السفير.



وتجمع المئات من المحتجين، بالقرب من السفارة الأميركية في بغداد للتنديد بالضربات الجويّة.