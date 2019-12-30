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البريطانية والإسرائيليون.. نهاية "قضية الاغتصاب الجماعي"

30
DECEMBER
2019
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في حكم لم يتوقعه كثيرون.. دانت محكمة قبرصية، الاثنين، فتاة بريطانية تبلغ من العمر 19 عاما بتهمة اختلاق مزاعم بتعرضها للاغتصاب على أيدي 12 إسرائيليًا.
 
وأعلن القاضي ميكاليس باباثاناسيو، عند إعلان الحكم، أن المتهمة لم تذكر الحقيقة وحاولت خداع المحكمة بإفادات "مراوغة"، على ما أفادت وكالة "أسوشيتد برس".
 
ودانت المحكمة الفتاة بتهمة "الإضرار العام".
 
وقال القاضي إن الحكم النهائي سيصدر في 7 يناير المقبل.
وتعود القضية إلى يوليو الماضي، عندما اعتقلت الشرطة القبرصية 12 سائحا إسرائيليا بعدما زعمت فتاة بريطانية بأن هؤلاء اغتصابوها في فندق كانت تنزل فيه.
 
ووقعت الجريمة المزعومة في مدينة أيا نابا السياحية، في جنوب شرق الجزيرة المتوسطية.
 
وتستقبل مدينة أيا نابا المعروفة بحياتها الليلية وشواطئها الرملية عددا كبيرا من السياح الشباب.
 
ويشكل البريطانيون الجزء الأكبر من السياح في قبرص، وبلغ عددهم 1.32 مليون في 2018.
 
كما تستقبل الجزيرة سياحا إسرائيليين وروسا.
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