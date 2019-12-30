يعلق على الانشغال بالهواتف على مائدة الطعام

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علق بابا الفاتيكان، الأحد، على انشغال بعض الأسر على مائدة الطعام بهواتفها النقالة عوضا عن الحديث وتبادل الكلام.

ودعا البابا فرنسيس أفراد الأسرة إلى تبادل الحديث معا أثناء تناول الطعام بدلا من الانشغال باستخدام الهواتف المحمولة.

وقال: "أسأل نفسي عما إذا كنتم كأفراد أسرة تعرفون كيفية التواصل معا أم يعجبكم مشهد هؤلاء الأطفال أثناء تناول الطعام وهم يتبادلون الحديث عبر هواتفهم المحمولة... حيث يسود الصمت كما لو كنتم في قداس".

وقال البابا في حديث مرتجل: "على أفراد الأسرة العودة إلى التواصل فيما بينهم"، مضيفا: "أيها الآباء والأطفال والأجداد والأشقاء والشقيقات... هذه مهمتكم اليوم في يوم العائلة المقدسة".