من داخل "كنيسة تكساس".. فيديو "مخيف" للحظة الهجوم الغادر

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رصد مقطع فيديو سجلته كاميرا مراقبة، لحظة الهجوم المروع الذي نفذه مسلح في كنيسة بولاية تكساس الأميركية، أثناء قداس صباح الأحد.



وبينما كان الحضور جالسين على مقاعدهم في لحظة صمت، باغت المهاجم المصلين وأطلق الرصاص ليسقط شخصين أرضا، قبل أن يتلقى بدوره رصاصة قاتلة من شخص ما.

وفي لقطات الفيديو يمكن سماع صوت الرصاص يدوي في القاعة، وسط صرخات الذعر من جانب الحضور الذين حاولوا الاحتماء في مقاعدهم الخشبية.

وكشفت مصادر أمنية أميركية أن شخصين قتلا، هما المهاجم وأحد الحضور، فيما تعرض ثالث لإصابات مهددة للحياة.

ووقع الحادث بكنيسة "وست فريواي أوف كرايست"، بضاحية وايت سيتلمنت.

وذكرت متحدثة باسم خدمات الطوارئ المحلية "مدستار"، أن أحد المصابين وكذلك المهاجم توفيا خلال نقلهما إلى مستشفى، بينما يرقد الثالث في حالة خطيرة، وأضافت أن شخصين آخرين أصيبا بجروح طفيفة.

وقال قائد شرطة وايت سيتلمنت، إن اثنين من الحضور تبادلا إطلاق النار مع المهاجم.