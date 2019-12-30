وكانت كوريا الشمالية قد حثت واشنطن على طرح أسلوب جديد لاستئناف المفاوضات، محذرة من أنها قد تسلك "طريقا جديدا" لم تكشف النقاب عنه إذا تقاعست الولايات المتحدة عن تلبية توقعاتها.

وقال قادة عسكريون أميركيون إن هذه الخطوة قد تتضمن اختبار صاروخ بعيد المدى.

وصرح مستشار الأمن القومي الأميركي روبرت أوبراين، الأحد، أن الولايات المتحدة ستشعر بإحباط شديد إذا أجرت كوريا الشمالية تجربة لصاروخ طويل المدى أو صاروخ نووي، وستتخذ الإجراء المناسب بوصفها قوة عسكرية واقتصادية كبيرة.

وقال إن الولايات المتحدة فتحت قنوات اتصال مع كوريا الشمالية، وتأمل بأن ينفذ كيم ما تعهد به خلال اجتماعين مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب بنزع السلاح النووي.

ومن المقرر أن يعقد أعضاء مجلس الأمن الدولي اجتماعا غير رسمي في نيويورك، الاثنين، لمناقشة اقتراح قدمته روسيا والصين لتخفيف العقوبات عن كوريا الشمالية، في خطوة يقول بعض الدبلوماسيين إنها لا تحظى بتأييد يذكر.

واقترحت روسيا والصين مسودة قرار بمجلس الأمن في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري لرفع بعض العقوبات، في محاولة لبدء محادثات نزع السلاح النووي بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة.

وفرضت عقوبات على الصناعات التي كانت تدر مئات الملايين من الدولارات سنويا على كوريا الشمالية عامي 2016 و2017، لوقف تمويل برامج البلد النووية والصاروخية.