مذيعة تفوز باليانصيب وتستقيل على الهواء مباشرة.. ولكن

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فازت إحدى مذيعات قناة تلفزيونية في إسبانيا، بجائزة اليانصيب، على الهواء مباشرة، لتعلن من فرحتها الاسقالة من العمل مراسلة في وقت كانت تغطي فيه عملية السحب.



والجائزة التي فازت بها المراسلة ناتاليا إسكوديرو، تعرف باسم "El Gordo"، وتشرف على إدارتها الحكومة الإسبانية، وتعد من أكبر جوائز اليانصيب في العالم، حيث تبلغ قيمتها 2,43 مليار دولار.

إلا أن فرحة المراسلة لم تدم طويلا، حين علمت أن حصتها من الجائزة الكبرى لن تبلغ سوى 5550 دولارا، لتعود عن استقالتها، بحسب مانقلته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.



وتعد طريقة توزيع جائزة اليانصيب في إسبانيا من الأكثر تعقيدا في العالم، فقد يتضمن السحب حصول ما يصل إلى 15.000 شخص على تذاكر رابحة تصرف مبالغ مختلفة.

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