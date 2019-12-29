دارت الغسالة والطفل داخلها.. وكلام الأم "لا يقنع أحدا"!

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وجهت محكمة أميركية في ولاية بنسلفانيا اتهاما بالإهمال إلى أم بسبب خطأ ارتكبته، كاد يؤدي إلى مصرع ابنها الصغير.

وأفادت "شبكة فوكس" الأميركية، السبت، أن هيذر أوليفر (30 عاما)، متهمة من قبل المحكمة بحبس ابنها البالغ 5 أعوام داخل الغسالة التي كانت تدور بالفعل.

ووصل الطفل فاقدا الوعي إلى المستشفى وهو يرتدي ملابس داخلية مبللة مع والده في آب الماضي، بحسب وثائق محكمة بنسلفانيا.

ووجد الأطباء الطفل مصابا بكدمات وخدوش في الجزء العلوي من جسمه.

وقال والد الطفل إنه اتصل بالشرطة مستنجدا، بعدما علم بأن طفله علق في الغسالة.