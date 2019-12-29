إيران: سنستهدف أي أدوات تجسس على المناورات الإيرانية الصينية الروسية

A + A -

أعلن مساعد قائد الجيش الإيراني، الأميرال حبيب الله سياري، استعداد عسكرييه لاستهداف أي أدوات تجسس على المناورات البحرية المشتركة بين إيران والصين وروسيا شمال المحيط الهندي.



ونقلت وكالة "تسنيم" الإخبارية الإيرانية عن سياري قوله، امس، في مؤتمر صحفي حول المناورات الثلاثية الجارية: "من المؤكد أن هناك العديد من الدول التي تسعى لمعرفة ما الذي يجري في هذه المناورات وقد تم تفعيل أدوات التجسس لديها".

وتابع قائلا إن المناورات "ليست مزاحا وسنقوم باستهداف أي أدوات تجسس على المناورات المركبة، بحرية كانت أم جوية، وأظن أننا أثبتنا مقدرتنا على ذلك مسبقا".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وتستمر 4 أيام.