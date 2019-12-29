نجم كرة برازيلي شهير يهجر شريكة العمر من أجل "ابنة شقيقتها"

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بعد زواج دام 12 عاما وأسفر عن 3 أطفال، قرر نجم كرة القدم البرازيلية لاعب منتخب "السامبا" السابق هالك الارتباط بابنة شقيقة زوجته السابقة.

وكان هالك (33 عاما) لاعب شنغهاي سيبغ الصيني، انفصل عن زوجته إيران أنجيلو دي سوزا في يوليو الماضي، لبدء علاقة مع ابنة شقيقتها كاميلا (31 عاما)، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب.

ويحصل هالك، لاعب بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي سابقا، على راتب ضخم يقدر بنحو 320 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من ناديه الصيني الحالي.

وأكد ممثل هالك علاقة اللاعب الجديدة مع كاميلا، لموقع "يو أو إل سبورت" البرازيلي، مشيرا إلى "وضوح" موكله.

وقال ممثل اللاعب في في بيان: "هالك تحدث إلى والدي كاميليا وشقيقها ليخبرهم بالحقيقة. علاقتهما بدأت في أكتوبر. هالك بنفسه عن الخبر لأنه لم يرغب أن يخفي أي شيء. موقفه واضح".

وكاميلا هي ابنة الشقيقة المفضلة لإيران، وكانت دائما تنشر صورها المرحة مع خالتها على موقع "إنستغرام".

ومؤخرا وجهت كاميلا رسالة اعتذار إلى خالتها، قالت فيها: "خالتي إيران، أولا أريد أن هذه الرسالة ليست شرحا أو تبريرا لأي شيء. أردت أن أخبرك بعض الأشياء التي تمنعني الظروف للأسف من إبلاغك بها بشكل شخصي".

وتابعت: "أحبك جدا، لذلك أتحدث هنا. حقيقة أريدك أن تعرفي أشياء ربما قد يتحدث عنها الآخرون بشكل مختلف، لكنني لا أريد أن أحكم عليهم لأنهم لا يعرفون شيئا وفي معظم الوقت يريدون أن تسوء الأمور".

وأضافت كاميلا في رسالتها: "كان من الصعب جدا مواجهة كل هذا. لم أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث، لكننا لا نحكم على قلوبنا. لا أحد محصنا أو مستثنى. أنا آسفة على كل شيء. لو كان بإمكاني الاختيار فلن نمر بهذا، لكن الحياة لا تسير كما نتخيل".

وتابعت: "هو (هالك) أظهر لي أنه لا سبيل للعودة، لذلك تركنا أنفسنا لنعيش".

وعلقت إيران بنفسها على علاقة شريكها السابق مع كاميلا، وقالت لكاتب المقالات في موقع "يو أو إل سبورت" ليو دياز: "من المؤسف أن السيد هالك غير راض عن زواج استمر لأكثر من 12 عاما. لم يحترم ألم الشخص الذي غمره بالحب والعاطفة والاحترام والتقدير هو وأولاده".

هالك، واسمه الحقيقة جيفانيلدو فييرا دي سوزا، له 3 أولاد من إيران، هم إيان (10 أعوام) وتياغو (8 أعوام) وأليس (6 أعوام).