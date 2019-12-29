living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

نجم كرة برازيلي شهير يهجر شريكة العمر من أجل "ابنة شقيقتها"

29
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
بعد زواج دام 12 عاما وأسفر عن 3 أطفال، قرر نجم كرة القدم البرازيلية لاعب منتخب "السامبا" السابق هالك الارتباط بابنة شقيقة زوجته السابقة.
 
وكان هالك (33 عاما) لاعب شنغهاي سيبغ الصيني، انفصل عن زوجته إيران أنجيلو دي سوزا في يوليو الماضي، لبدء علاقة مع ابنة شقيقتها كاميلا (31 عاما)، حسبما كشف مصدر مقرب من اللاعب.
 
ويحصل هالك، لاعب بورتو البرتغالي وزينيت سان بطرسبرغ الروسي سابقا، على راتب ضخم يقدر بنحو 320 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، من ناديه الصيني الحالي.
 
وأكد ممثل هالك علاقة اللاعب الجديدة مع كاميلا، لموقع "يو أو إل سبورت" البرازيلي، مشيرا إلى "وضوح" موكله.
 
وقال ممثل اللاعب في في بيان: "هالك تحدث إلى والدي كاميليا وشقيقها ليخبرهم بالحقيقة. علاقتهما بدأت في أكتوبر. هالك بنفسه عن الخبر لأنه لم يرغب أن يخفي أي شيء. موقفه واضح".
 
وكاميلا هي ابنة الشقيقة المفضلة لإيران، وكانت دائما تنشر صورها المرحة مع خالتها على موقع "إنستغرام".
 
ومؤخرا وجهت كاميلا رسالة اعتذار إلى خالتها، قالت فيها: "خالتي إيران، أولا أريد أن هذه الرسالة ليست شرحا أو تبريرا لأي شيء. أردت أن أخبرك بعض الأشياء التي تمنعني الظروف للأسف من إبلاغك بها بشكل شخصي".
 
وتابعت: "أحبك جدا، لذلك أتحدث هنا. حقيقة أريدك أن تعرفي أشياء ربما قد يتحدث عنها الآخرون بشكل مختلف، لكنني لا أريد أن أحكم عليهم لأنهم لا يعرفون شيئا وفي معظم الوقت يريدون أن تسوء الأمور".
 
وأضافت كاميلا في رسالتها: "كان من الصعب جدا مواجهة كل هذا. لم أتخيل أن هذا يمكن أن يحدث، لكننا لا نحكم على قلوبنا. لا أحد محصنا أو مستثنى. أنا آسفة على كل شيء. لو كان بإمكاني الاختيار فلن نمر بهذا، لكن الحياة لا تسير كما نتخيل".
 
وتابعت: "هو (هالك) أظهر لي أنه لا سبيل للعودة، لذلك تركنا أنفسنا لنعيش".
 
وعلقت إيران بنفسها على علاقة شريكها السابق مع كاميلا، وقالت لكاتب المقالات في موقع "يو أو إل سبورت" ليو دياز: "من المؤسف أن السيد هالك غير راض عن زواج استمر لأكثر من 12 عاما. لم يحترم ألم الشخص الذي غمره بالحب والعاطفة والاحترام والتقدير هو وأولاده".
 
هالك، واسمه الحقيقة جيفانيلدو فييرا دي سوزا، له 3 أولاد من إيران، هم إيان (10 أعوام) وتياغو (8 أعوام) وأليس (6 أعوام).
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout