انهيار جليدي يقتل أم وطفلتها في "الألب"

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أودى انهيار جليدي بحياة امرأة وابنتها وطفلة أخرى، بينما كن يتزلجن على نهر جليدي في جبال الألب الإيطالية، السبت.

قال المتحدث باسم فرقة الإنقاذ في جبال الألب والتر ميلان، إن 3 مروحيات، بما فيها واحدة من النمسا، شاركت في البحث عن أي ضحايا محتملين آخرين للانهيار الجليدي الذي وقع في وادي سيناليس.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، أن الانهيار الجليدي أدى أيضا إلى إصابة اثنين آخرين، أحدهما صبي، فيما لم ترد تقارير عن متزلجين مفقودين.

وقال ميلان إنه يعتقد أن الأم القتيلة وابنتها ألمانيتان، رغم أن إجراءات تحديد الهوية لم تكتمل بعد، وأضاف أن مخاطر الانهيارات الجليدية في المنطقة كانت عالية في الآونة الأخيرة.

وكان انهيار جليدي آخر تسبب في إصابة رجل في وادي بمقاطعة بولزانو، وأشار ميلان إلى أن زملاء الرجل من المتزلجين قاموا بإنقاذه.