ميغان ماركل والأمير هاري يتجاهلان أوامر الملكة.. رفضا العودة من حضور حفل وشوهدا يركضان في مدينة كندية

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عربي بوست - قضى الزوجان الملكيان، ميغان ماركل والأمير هاري، عيد الميلاد في جزيرة فانكوفر الكندية مع ابنهما الطفل آرتشي ووالدة ميغان، ما يعني أنهما لم يشاركا في الاحتفال بعيد الميلاد الذي استضافته الملكة في ساندرينغهام.

إلا أن الدوق والدوقة لم يتمكنا من حجز طاولة في مطعم يحظى بتقدير كبير بسبب مخاوف أمنية، حسب تقرير صحيفة Daily Express البريطانية.

ويقع مطعم Deep Cove Chalet المذكور في منطقة نورث هيل في كولومبيا البريطانية.

وهذا المطعم ذو الطراز الفرنسي، الذي يطل على المحيط، متخصص في المأكولات البحرية.

تقول صاحبة المطعم، بيف هوفيل، إنهم لم يتمكنوا من استضافة الزوجين الملكيين لأسباب أمنية، إلا أنها لم تشرح طبيعة هذه الأسباب تحديداً.

وقالت بيف أيضاً إن ميغان وهاري شوهدا وهما يركضان في هذه المنطقة.

وقالت لصحيفة Vancouver Sun: «أصبحت نورث هيل مكاناً يحظى بشعبية كبيرة الآن. وقد شوهدا وهما يركضان فيها. وهو أمر مثير نوعاً ما. آمل أن يسير كل شيء على ما يرام معهما».

وأضافت: «هما يخرجان عن التقاليد وأتمنى لهما كل الخير».

وميغان وهاري حالياً في استراحة لمدة ستة أسابيع من الواجبات الملكية.

وأنجب الزوجان في مايو/أيار الماضي، ابنهما آرتشي ماونتباتن-وندسور.

ورحب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو بالزوجين في كندا، التي تحتل فيها الملكة منصب رئيس الدولة، على تويتر.

وكتب: «الأمير هاري وميغان وآرتشي، نتمنى لكم جميعاً إقامة هادئة وسعيدة هنا في كندا. أنتم أصدقاؤنا ومرحب بكم دوماً هنا».

وفي سياق آخر، حصل عازف التشيلو شيكو كانيه ماسون، الذي شارك في حفل زفاف ميغان وهاري في مايو/أيار، على رتبة الإمبراطورية البريطانية MBE.

ونال الموسيقيّ الشاب، البالغ من العمر 20 عاماً، رتبة الإمبراطورية البريطانية في حفل تكريمات السنة الجديدة بعد اكتسابه الشهرة ومشاركته في حفل زفاف دوقة ساسيكس.

وبعد معرفته بالخبر، أشاد عازف التشيلو من نوتنغهام بوالديه لدعمهما له.

وقد أصبح كانيه مانسون أول موسيقي أسود يفوز بمسابقة BBC Young Musician عام 2016.

وقال إنه سيواصل العمل مع المنظمات ليرينا كيف أن تسهيل تعلُّم الموسيقى يفيد الشباب.

مانسون أضاف: «كنت سعيد الحظ لأنني تلقيت دعماً كبيراً من والديّ اللذين وفرا لي الفرصة لتلقي دروس موسيقية من متخصصين وأنا طفل صغير».

وأضاف: «حظيت أيضاً بدعم كبير من المدارس الحكومية التي التحقت بها في نوتنغهام، حيث كانت الموسيقى تحظى بأهمية كبيرة لقيمتها في تطوير مهارات الاستماع والعمل الجماعي والتعبير عن الذات والعمل الجاد».

وختم كانيه ماسون صعوده السريع إلى الشهرة بحصوله على رتبة الإمبراطورية البريطانية.

يُذكر أن ألبومه الأول الذي صدر عام 2018 أصبح أحد أكثر ألبومات الموسيقى الكلاسيكية مبيعاً في ذلك العام.

وأصبح أيضاً أصغر عازف تشيلو يصل إلى القائمة الرسمية لأفضل 20 ألبوماً في المملكة المتحدة العام الماضي.