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وفاة طفلة على متن طائرة أمريكية بعد إقلاعها...

28
DECEMBER
2019
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تسببت حالة طبية طارئة، أصابت فتاة صغيرة، بعودة طيارة أمريكية إلى المدرج بعد إقلاعها بوقت قليل من مطار لوس أنجلوس الأمريكي.
 
وبحسب السلطات، فقد عادت طائرة شركة "دلتا" ذات الرقم 2423، والتي كانت متوجهة إلى سياتل، إلى مطار لوس أنجلوس بسبب مشكلة طبية أصابت طفلة بعمر 10 سنوات.
 
وتعرضت الطفلة لنوبة قلبية بعد إقلاع الطائرة بوقت قليل، وبحسب بيان إدارة الطوارئ في لوس أنجلوس فقد "استجاب المسعفون وقدموا المساعدات الطبية للطفلة القاصر وعملوا بشراسة لإنقاذ حياتها، لكن من المحزن أن كل الجهود كانت بلا جدوى وأن الطفلة كانت قد فقدت حياتها".
 
وبحسب "سي إن إن" فقد أوضحت التحقيقات الأولية عدم وجود أي خطأ، وبحسب الضابط المسؤول عن الملف، مايك لوبيز، فقد توقفت التحقيقات في الحادث.
 
وأكدت الخطوط الجوية الأمريكية "دلتا" الحادث، وقالت إن الشركة تعمل على إعادة استيعاب العملاء الذين كانوا على متن الطائرة، بعد الحادث المؤلم.
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