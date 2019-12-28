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انتشال رفات 6 أشخاص من حطام هليكوبتر في هاواي

28
DECEMBER
2019
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قالت الشرطة الأميركية ومسؤولون في الإطفاء، إن الفرق التي تمشط حطام طائرة هليكوبتر سياحية تحطمت على جزيرة كاواي لم تعثر على أثر لناجين، وانتشلت رفات ستة أشخاص قبل أن تعلّق عملية البحث بسبب سوء حالة الطقس.
 
وأُعلن النبأ في مؤتمر صحفي بعد قرابة 24 ساعة من تحطم الطائرة، التي أعلنت السلطات فقدها مساء يوم الخميس، في منطقة نائية ذات تضاريس وعرة مع اقتراب نهاية جولة فوق ساحل نابالي الشهير في هاواي.
 
وتشير سجلات المجلس الوطني لسلامة النقل إلى أن الحادث هو التاسع على الأقل من بين حوادث طائرات الهليكوبتر السياحية في هاواي خلال السنوات الخمس الماضية وهو الأسوأ إلى حد بعيد.
 
وتضم القائمة المؤكدة لمن كانوا على متن الطائرة خلال الرحلة المشؤومة ستة ركاب، بينهم طفلان، بالإضافة إلى الطيار وفقا لما قاله سولومون كانوهو رئيس فرقة الإطفاء في مقاطعة كاواي.
 
وأضاف كانوهو أن إدارة الإطفاء في كاواي أوقفت جهود البحث والانتشال بعد ظهر أمس الجمعة بسبب الضباب وانخفاض مستوى الرؤية لكنها تعتزم استئناف العملية مع بزوغ فجر اليوم السبت.
 
وعلى الرغم من انتشال رفات ستة أشخاص من بين سبعة كانوا على متن الطائرة إلا أن كانوهو قال "لا توجد مؤشرات على وجود ناجين"، حسبما نقلت "رويترز".
 
ولم يُعرف بعد سبب تحطم الطائرة لكن كانوهو قال إن مكان التحطم شهد "أحوال طقس سيئة للغاية" قبل الحادث مضيفا أن الهليكوبتر تحطمت في منطقة تقع على المسار المحدد لها.
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