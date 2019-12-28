"الوطن الأم" يتمسك بشعار الاتحاد السوفيتي

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لم تتمكن السلطات الأوكرانية من نزع شعار الاتحاد السوفيتي من تمثال "الوطن الأم" في العاصمة كييف.

وعلل رئيس المؤسسة التي أنشئت من أجل إزالة "آثار الماضي الشيوعي" في أوكرانيا، سبب بقاء شعار الاتحاد السوفيتي في تمثال "الوطن الأم" بصعوبة نزعه.

وقال أنتون دروبوفيتش، رئيس "معهد ذاكرة الوطن"، في تصريحات صحفية إن التجهيزات اللازمة لنزع شعار الاتحاد السوفيتي قد تجعل تمثال "الوطن الأم" ينهار.

وأشار رئيس المؤسسة التي تعمل على تخليص أوكرانيا مما له علاقة بالاتحاد السوفيتي إلى أن تمثال "الوطن الأم" منشأة هندسية معقدة لا تقبل تفكيك شيء فيها.