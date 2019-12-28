إيران: مناوراتنا مع روسيا والصين تظهر استعدادنا لحماية الممرات المائية

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أكد وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن المناورات البحرية المشتركة بين بلاده وروسيا والصين أظهرت استعداد الدول الـ 3 لحماية الممرات المائية الأساسية.

وقال ظريف، في تغريدة نشرها امس على حسابه في موقع "تويتر": "لقد أعلنت إيران منذ فترة طويلة استعدادها للعمل مع جيراننا، من أجل ضمان أمن الخليج.. آمل أن تكون مبادرة هرمز للسلام على الطاولة الآن".

وأضاف ظريف: "مناوراتنا العسكرية المشتركة في خليج عمان/ المحيط الهندي مع شركائنا الروس والصينيين، تؤكد بوضوح التزامنا الكبير بحماية الممرات المائية الحيوية".

وانطلقت صباح اليوم الجمعة المناورات البحرية بين إيران وروسيا والصين في شمال المحيط الهندي وبحر عمان، وتستمر 4 أيام.

وسبق أن أكد وزير الخارجية الإيراني مرارا أن هذه المناورات، التي أطلق عليها اسم "حزام الأمن البحري"، غير موجهة ضد أي طرف آخر، على الرغم من أنها ستجري في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الخليج توترا بالغا بين إيران من جهة والولايات المتحدة وحلفائها من جهة أخرى.