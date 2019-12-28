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روسيا تنشر أول صواريخ نووية تفوق سرعة الصوت بمراحل

28
DECEMBER
2019
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قالت وزارة الدفاع الروسية إنها نشرت أول مجموعة من الصواريخ الأسرع من الصوت بعدة مرات والمزودة بقدرات نووية امس الجمعة، في خطوة وصفها الرئيس فلاديمير بوتين بأنها تضع بلاده في فئة تسليح لا يشاركها فيها أحد.

وأضافت الوزارة في بيان أن وزير الدفاع سيرجي شويجو أبلغ بوتين بنشر الصواريخ. لكن البيان لم يذكر موقعها.

 

ويُطلق على النظام الجديد اسم (أفانجارد) وهو واحد من عدة أنواع جديدة من الأسلحة التي وصفها بوتين بأنها سابقة لعصرها.

 

وقال بوتين إن الجيل الجديد من الأسلحة النووية الروسية قادر على إصابة أي بقعة في العالم تقريبا وبمقدوره أيضا أن يتجنب رصد درع صاروخية أمريكية على الرغم من أن بعض الخبراء الغربيين يشككون في مدى تطور بعض برامج الأسلحة الروسية.

 

وقالت وزارة الدفاع /الأمريكية (البنتاجون) إنها "لن تعلق على الافادات الروسية" بشأن قدرات نظام أفانجارد .

 

وتطور الولايات المتحدة أسلحة أسرع من الصوت منذ بداية الألفية طبقا لتقرير نشره جهاز الأبحاث بالكونجرس في تموز/يوليو.

 

وقالت روسيا في 26 تشرين الثاني/نوفمبر إن خبراء أمريكيين فحصوا أفانجارد بموجب قواعد تفتيش نصت عليها المعاهدة الجديدة لخفض الأسلحة الاستراتيجية المبرمة عام 2010.

 

وأكد مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية قيام مفتشين بفحص أفانجارد ولكنه لم يدل بتفاصيل أخرى.

 

وقال بوتين إن نظام أفانجارد بوسعه أن يخترق أي أنظمة دفاع صاروخية حالية ومستقبلية. وأضاف "اليوم لدينا وضع فريد في تاريخنا الحديث والمعاصر.

إنها (الدول الأخرى) تحاول اللحاق بنا. لا تملك أي دولة أخرى أسلحة أسرع من الصوت، ناهيك عن أسلحة عابرة للقارات أسرع من الصوت بمراحل".

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