living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت بحريق منزلي

27
DECEMBER
2019
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ سلحفاة، تبلغ من العمر 45 عاما، من حريق اندلع بمنزل بمنطقة إسكس في بريطانيا، بعد سماع الجيران جرس الإنذار، والاتصال بقسم الطوارئ.
 
وقالت دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة إسكس، إن الجيران أبلغوهم بسماع جرس إنذار الدخان ينطلق من منزل مجاور، فعملوا على الفور على إطفاء النيران وأنقذوا الموقف، وتم احتواء الحريق في غرفة واحدة، كما أنقذوا سلحفاة.
 
وأوضح مدير المراقبة في محطة إطفاء غريت دونموو، غاري وين، أن حريقا اندلع في منزل بمقاطعة إسكس في الساعة 4:50 مساء.
 
وقال إن الحريق بدأ بعد أن ارتطمت السلحفاة بمصباح حراري وسقط على فراشها، واشتعلت النيران فيه ثم في الغرفة، عندما انطلق جرس الإنذار.
 
وأضاف وين "يوضح هذا الحادث مدى أهمية وجود أجهزة إنذار الدخان على مستوى المنزل، حتى لو لم يكن أحد فيه، فسوف ينبه أي شخص قريب من أول علامة لاشتعال النار. كان لهذه السلحفاة يوم عيد ميلاد وكانت محظوظة للغاية، فهي تبلغ من العمر 45 عاما، ونأمل أن تعيش حياة مديدة وسعيدة بفضل أجهزة إنذار الدخان"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.
 
يشار إلى أن سلحفاة لفتت مؤخرا انتباه خدمات الطوارئ في ألمانيا أثناء محاولتها عبور طريق مزدحم.
 
وأجبر الحيوان، الذي يُعتقد أنه كان بعمر 70 عاما، سائقي السيارات على الضغط على مكابحهم، مما تسبب في حدوث فوضى على الطريق.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout