إنقاذ سلحفاة "معمرة" تسببت بحريق منزلي

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تمكن رجال الإطفاء من إنقاذ سلحفاة، تبلغ من العمر 45 عاما، من حريق اندلع بمنزل بمنطقة إسكس في بريطانيا، بعد سماع الجيران جرس الإنذار، والاتصال بقسم الطوارئ.

وقالت دائرة الإطفاء والإنقاذ في مقاطعة إسكس، إن الجيران أبلغوهم بسماع جرس إنذار الدخان ينطلق من منزل مجاور، فعملوا على الفور على إطفاء النيران وأنقذوا الموقف، وتم احتواء الحريق في غرفة واحدة، كما أنقذوا سلحفاة.

وأوضح مدير المراقبة في محطة إطفاء غريت دونموو، غاري وين، أن حريقا اندلع في منزل بمقاطعة إسكس في الساعة 4:50 مساء.

وقال إن الحريق بدأ بعد أن ارتطمت السلحفاة بمصباح حراري وسقط على فراشها، واشتعلت النيران فيه ثم في الغرفة، عندما انطلق جرس الإنذار.

وأضاف وين "يوضح هذا الحادث مدى أهمية وجود أجهزة إنذار الدخان على مستوى المنزل، حتى لو لم يكن أحد فيه، فسوف ينبه أي شخص قريب من أول علامة لاشتعال النار. كان لهذه السلحفاة يوم عيد ميلاد وكانت محظوظة للغاية، فهي تبلغ من العمر 45 عاما، ونأمل أن تعيش حياة مديدة وسعيدة بفضل أجهزة إنذار الدخان"، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

يشار إلى أن سلحفاة لفتت مؤخرا انتباه خدمات الطوارئ في ألمانيا أثناء محاولتها عبور طريق مزدحم.

وأجبر الحيوان، الذي يُعتقد أنه كان بعمر 70 عاما، سائقي السيارات على الضغط على مكابحهم، مما تسبب في حدوث فوضى على الطريق.