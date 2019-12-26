مأساة عشية الميلاد!

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عثرت السلطات الأميركية على امرأة وطفلين متوفيين عشية عيد الميلاد على رصيف أسفل مبنى مرتفع يستخدم مرآبا للسيارات في وسط مدينة بوسطن، بعدما سقطا على ما يبدو من سطح المرآب.

ولفت مفوض شرطة بوسطن، وليام جروس، أمس الأربعاء، إلى ان مفتشي الشرطة توصلوا إلى تفاصيل قليلة فيما يتعلق بالحادث.

وأوضح أنه تم العثور عليهم فاقدي الوعي على الرصيف وأعلن عن وفاتهم في مستشفى محلي.

وعند سؤاله عما إذا كان الثلاثة قد قفزوا من سطح المبنى، قال جروس: “لا أستطيع معرفة هذا، ولن نقفز بالطبع إلى نتائج أو نحاول التكهن بها”.

لكن لقطات مصورة من الجو لموقع الحادث بثتها قناة تلفزيونية محلية أظهرت تجمع محققي الشرطة على سقف المبنى حول حافلة رياضية سوداء قرب السور وثلاثة من أبوابها مفتوحة.