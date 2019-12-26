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الطيران الإسرائيلي يشن غارات على عدد من المواقع في قطاع غزة

26
DECEMBER
2019
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شن الطيران الحربي الإسرائيلي ليلة الأربعاء على الخميس، غارات على مواقع شمال قطاع غزة، دون وقوع قتلى أو إصابات.

 

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن شهود عيان قولهم إن "مروحيات الاحتلال أطلقت عدة صواريخ على مواقع شمال قطاع غزة حيث سقطت في أراض زراعية مفتوحة".

 

وقال شهود العيان إن المقاتلات الإسرائيلية شنت غارات أخرى على مواقع جنوب قطاع غزة حيث دوت أصوات انفجارات في المنطقة، دون أن تحدث الصواريخ أية أضرار.

 

وتأتي جولة التصعيد بعد اعتراض منظومة القبة الحديدية الإسرائيلية قذيفة صاروخية أُطلقت من قطاع غزة مساء يوم الأربعاء باتجاه مدينة عسقلان شمال القطاع، أثناء مشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مهرجان انتخابي بالمدينة.

 

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، في بيان: "متابعة للتقارير عن تفعيل إنذار في منطقة الجنوب رُصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل حيث تم اعتراضها من قبل قوات الدفاع الجوي".

 

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأنه "تم إجلاء نتنياهو إلى مكان آمن في أعقاب دوي صافرات الإنذار في منطقة عسقلان وغلاف غزة، أثناء مشاركته في مهرجان تحضيرات للانتخابات الداخلية على زعامة حزب (الليكود) يوم غد الخميس".

 

وردا على ذلك استهدف الطيران الإسرائيلي أرضا زراعية في مدينة خانيونس جنوب القطاع.

 

الطائرات الإسرائيلية المروحية تستهدف محيط الميناء الجديد غرب خانيونس

وأفاد مراسلنا بأن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقع عسقلان التابع لـ"كتائب القسام" شمال القطاع، وموقع بدر غرب مدينة غزة.

وأوضح أن 4 غارات استهدفت محيط ميناء خانيونس، و6 غارات استهدفت موقع عسقلان شمال القطاع، و5 غارات استهدفت موقع البحرية غرب غزة.

روسيا اليوم
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