ليبرمان: هروب نتنياهو للمرة الثانية خلال عام للملاجئ

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قال وزير الحرب "الإسرائيلي" الأسبق، أفيغدور ليبرمان، معقبًا على انطلاق صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة: "إنّ هروب بنيامين نتنياهو إلى المكان المحصن في عسقلان عقب انطلاق صافرات الانذار جراء اطلاق صاروخ من قطاع غزة، جاء نتيجة تآكل قوة الردع، أمام قطاع غزة".





وأضاف ليبرمان في تصريحات صحفية : إن هروب نتنياهو أثناء مؤتمر انتخابي لحزب الليكود في عسقلان، للمرة الثانية خلال عام واحد، هو خضوع لغزة، كما أنه خلل في استقرار أمن "إسرائيل".

وأشار إلى ان هروب نتنياهو اليوم، يعني مواصلته الترويج لحكم "حماس" في غزة، الذي وعد بالقضاء عليها عام 2009 حسبما افاد موقع فلسطين اليوم.

ودوت صفارات الإنذار في مدينة عسقلان المحتلة، بعد إطلاق صاروخ من غزة، بالتزامن مع عقد نتنياهو لقاء انتخابي، فيما بث الاعلام العبري مقاطع فيديو لحظة هروب رئيس الوزراء مع حراسه إلى الملجأ.

الجدير ذكره، أن حادثة هروب نتنياهو ، هي الثانية له خلال عام، حيث سبق وأن هرب في شهر سبتمبر الماضي.