"النفط الوطنية" الإيرانية تصدر أول شحنة مازوت

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أعلنت بورصة الطاقة والنفط والغاز الإيرانية، أنه وللمرة الأولى جرى التعاقد على شحنة مازوت ستصدرها شركة النفط الوطنية.

وجرى الاتفاق من خلال التنسيق بين الوحدات المعنية في قسم الشؤون الدولية بشركة النفط الوطنية، على 260 ألف برميل من مادة المازوت من إنتاج الشركة، وبقيمة بلغت 230 مليار تومان (5 ملايين و500 ألف دولار).

وأشارت البورصة، إلى أنه جرى التعامل على 45 ألف طن من البنزين (أوكتان 87)، و26 ألف طن من البنزين (أوكتان 91)، تابعة للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المشتقات النفطية.

وأكدت بورصة الطاقة الإيرانية على أن حجم التعامل في اليوم الأخير من الأسبوع الجاري بلغ 396.9 مليار تومان (9 ملايين و500 ألف دولار).