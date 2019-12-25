العائلات الـ 10 الأغنى عالميا.. بينها لبنانيّة!

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نشر موقع “Money Morning Paper” قائمة بأكثر العائلات ثراء حول العالم، وصلت ثرواتها إلى عشرات المليارات كان من بينها 5 عائلات من الولايات المتحدة الأميركية، تمتلك الشركات والمؤسسات التكنلوجية القطبية، وغيرها من الاستثمارات.



أما أكثر 10 عائلات ثراء فهي:



10- عائلة دوماس من فرنسا



تقدر ثروتها بـ 49.2 مليار دولار، فهي مالكة للعلامة التجارية Hermes المشهورة بأزيائها الراقية، أسسها الراحل تييري هيرميس عام 1837، فتطورت شيئا فشيئا حتى أصبحت دار أزياء عالمية للطبقات العليا خلال القرن الواحد والعشرين.



9- عائلة برين من أميركا



تقدر ثروتها بـ 51.1 مليار دولار، عن طريق سيرغي غرين، الذي يعد الشريك المؤسس لشركات مثل غوغل وشركة لاري بيج. وشغل برين مؤخرا منصب رئيس الشركة الأم لمحركات البحث Alphabet Inc، ويشارك ثروته مع ولديه، غير أنه انفصل مؤخرا عن زوجته السابقة آنا روجيكي التي تقدر ثروتها الخاصة بـ 480 مليون دولار.



8- عائلة أمباني من الهند



تقدر ثروتها بـ 52.3 مليار دولار، عن طريق الراحل ديروبهاي أمباني الشريك المؤسس لمجموعات شركات Reliance Industries شركة النسيج الصغيرة الخاصة به، وهي من أكبر شركات النسيج الضخمة في الهند، وتقاسم ولداه ثروته بالتساوي، ويحملان غالبية الأسهم في الشركة.



7- عائلة بيج من أميركا



تقدر ثروتها بـ 52.4 مليار دولار، عن طريق لاري بيج، أحد مؤسسي شركة غوغل، ويشغل حاليا منصب الرئيس التنفيذي لشركة Alphabet Inc، وتشاركه في ثروته زوجته لوسيندا ساوثورت.



6– عائلة ألبريشت من ألمانيا



تقدر ثروتها بـ 53.5 مليار دولار عن طريق كارل وتيو ألبريشت مؤسسي مجموعة ألدي للأسواق المركزية، لكنها انفصلت عام 1960، بسبب خلاف تجاري بين الأخوين ألدي نورد وألدي سود، وحاليا، يدير أبناؤهما، الذين يحملون الأسماء نفسها إمبراطوريتهما التجارية.



5- عائلة تشاكري في تايلاند



تقدر ثروتها بـ 60 مليار دولار، وهي من السلالة الحاكمة على مدار 237 عاما ماضية، والتي تتكون من 22 شخصية ملكية وثروتهم مزيج من المساعدات المادية، والمجوهرات، والأراضي العقارية الشاسعة.



4- عائلة إليسون من أميركا



تقدر ثروتها بـ 61.8 مليار دولار عن طريق لاري إليسون، الشريك المؤسس لشركة Oracle العالمية، ويقاسم أليسون ثروته مع ابنتيه اللتين تعدان أيقونتين على السجادة الحمراء، بجانب ظهورهما بمظهر الممثلات الحسناوات.



3- عائلة زوكربيرغ من أميركا



تقدر ثروتها بـ 63 مليار دولار يترأسها مارك زوكربيرغ، مؤسس إمبراطورية “فيسبوك”، ويشاركه في الثروة زوجته الحالية بريسيلا تشان وابنتاهما.



2- عائلة سليم من المكسيك



تقدر ثروتها بـ 64.9 مليار دولار؛ إذ كانت عائلة سليم الأغنى عالميا في 2010 و 2013. غير أنها تراجعت بسبب أمور تتعلق بالأعمال التجارية وقيمة الأسهم، وكونت العائلة ثروتها عبر شركة Grupo Carso. وتتكون العائلة من الزوج كارلوس سليم (من أصول لبنانية)، وزوجته وستة أبناء.



1- عائلة مارس من أميركا



تقدر ثروتها بـ 70.8 مليار دولار، وهي المالكة لشركة Mars Inc، التي أسسها فورست مارس سينيور، مسيطرة على صناعة الحلويات، واستحدثت العائلة العديد من العلامات التجارية الإضافية، وتُقسم قيمة الشركة بين أبنائه الثلاثة.

المصدر : فوشيا