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رجال الإطفاء في أستراليا يمضون يوم عيد الميلاد في مكافحة حرائق الغابات

25
DECEMBER
2019
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استغل رجال الإطفاء في أستراليا انخفاض درجات الحرارة في يوم عيد الميلاد لمحاولة احتواء حرائق الغابات قبيل طقس حار وجاف متوقع هذا الأسبوع، بينما شكرهم الزعماء والسكان لتضحيتهم بقضاء وقت العطلة مع عائلاتهم.
 
وفي ولاية نيو ساوث ويلز، التي أتت الحرائق على بلدات كاملة فيها في مطلع الأسبوع، حضرت رئيسة وزراء الولاية غلاديس بيريجيكليان ورئيس خدمة إطفاء الحرائق الريفية في الولاية شين فيتزسيمونز إفطارا نظمه متطوعون في بلدة كولو الصغيرة على بعد 90 كيلومترا شمال غربي سيدني.
  
وساد طقس أقل حرارة في يوم عيد الميلاد في الكثير من أنحاء البلاد بينما قضى رجال الإطفاء، الكثير منهم متطوعون، اليوم في محاولة احتواء الحرائق.

ومن المتوقع ارتفاع درجات الحرارة بشدة مجددا بحلول مطلع الأسبوع خاصة في جنوب البلاد حيث من المنتظر أن تتجاوز 40 مئوية.

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