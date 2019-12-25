living cost indicators
carnet
horoscope
markets
polls
jobs
writers
weather
advertise
contact
RELATED LINKS
ARCHIVES
ODIASPORA
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Markets
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
Weather
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

بالفيديو: تمنيات ترامب وزوجته في الميلاد المجيد

25
DECEMBER
2019
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

وجهت ميلانيا ترامب، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة للأميركيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد (Christmas)، تلاها العديد من رسائل التهنئة من مسؤولين أميركيين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وزعيم الجمهوريين في الكونغرس ماتش ماكونيل.

كتبت ميلانيا ترامب، على “تويتر”: “نتمنى لكم جميعا أجمل التهاني لمناسبة الكريسماس”، مضيفة: “نتمنى لكم يوما مليئا بالسلام والحب والسعادة”.

وأعادت صفحة البيت الأبيض، على “تويتر” نشر تغريدة سيدة أميركا الأولى، وكتبت: “رسالة الكريسماس من الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا”.

وقالت صحيفة “واشنطن إكزامينر”، على “تويتر”، إن ترامب وزوجته بعثوا رسالة لملايين الأميركيين، لمناسبة الكريسماس، مشيرة إلى أنها تضمنت تعبيرا من ترامب، عن شكره للأميركيين، الذي أظهروا تماسكهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض.

وبعث العديد من المسؤولين الأميركيين برسائل تهنئة، بهذه المناسبة، كان أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي قال إنه يتمنى لكل شخص يجتمع مع أسرته وأصدقائه بهذه المناسبة، وقتا مليئا بالسعادة والحب.

وقال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه يتقدم بتهاني خاصة للجنود الأمريكيين، الذين يعملون خارج البلاد، كما وجه التهاني لكل الأميركيين.

ونشرت صحيفة “ديلي بيست”، مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يجري مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أنها مع طفلة عمرها 7 أعوام، بهذه المناسبة.

لمشاهدة الفيديو أضغط هنا

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2019. All Rights Reserved.
Terms of use Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout