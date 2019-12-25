بالفيديو: تمنيات ترامب وزوجته في الميلاد المجيد

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وجهت ميلانيا ترامب، والرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، رسالة للأميركيين لمناسبة عيد الميلاد المجيد (Christmas)، تلاها العديد من رسائل التهنئة من مسؤولين أميركيين آخرين، أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، وزعيم الجمهوريين في الكونغرس ماتش ماكونيل.

كتبت ميلانيا ترامب، على “تويتر”: “نتمنى لكم جميعا أجمل التهاني لمناسبة الكريسماس”، مضيفة: “نتمنى لكم يوما مليئا بالسلام والحب والسعادة”.

وأعادت صفحة البيت الأبيض، على “تويتر” نشر تغريدة سيدة أميركا الأولى، وكتبت: “رسالة الكريسماس من الرئيس دونالد ترامب وزوجته ميلانيا”.

وقالت صحيفة “واشنطن إكزامينر”، على “تويتر”، إن ترامب وزوجته بعثوا رسالة لملايين الأميركيين، لمناسبة الكريسماس، مشيرة إلى أنها تضمنت تعبيرا من ترامب، عن شكره للأميركيين، الذي أظهروا تماسكهم وتعاطفهم مع بعضهم البعض.

وبعث العديد من المسؤولين الأميركيين برسائل تهنئة، بهذه المناسبة، كان أبرزهم وزير الخارجية مايك بومبيو، الذي قال إنه يتمنى لكل شخص يجتمع مع أسرته وأصدقائه بهذه المناسبة، وقتا مليئا بالسعادة والحب.

وقال ميتش ماكونيل، زعيم الجمهوريين بمجلس الشيوخ، إنه يتقدم بتهاني خاصة للجنود الأمريكيين، الذين يعملون خارج البلاد، كما وجه التهاني لكل الأميركيين.

ونشرت صحيفة “ديلي بيست”، مقطع فيديو يظهر فيه ترامب، وهو يجري مكالمة هاتفية، مشيرة إلى أنها مع طفلة عمرها 7 أعوام، بهذه المناسبة.

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