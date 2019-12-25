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البابا فرنسيس: يدعو إلى إحلال الأمن بالشرق الأوسط

25
DECEMBER
2019
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دعا البابا فرنسيس الأسرة الدولية الأربعاء، إلى "حلول تضمن الأمن في الشرق الأوسط" وخصوصاً في سوريا، وذلك في رسالته بمناسبة عيد الميلاد جاءت على شكل نظرة شاملة لـ"بشرية مجروحة" في جميع القارات.

ودعا الحبر الأعظم في رسالته التقليدية السنوية إلى "المدينة والعالم"، إلى "تليين قلوبنا التي كثيراً ما تغلب عليها القسوة والأنانية" من أجل منح "الابتسامة للأطفال في جميع أنحاء العالم" المعزولين أو ضحايا العنف.
 
وتوجه البابا في البدء إلى الشرق الأوسط حيث الكثير من الأطفال "يعانون من الحرب والنزاعات".
 
وأطل البابا الأرجنتيني الذي احتفل مؤخراً بعيد ميلاده الثالث والثمانين، باسماً من الشرفة التي غمرتها الشمس بأشعتها لإلقاء كلمته بمناسبة عيد الميلاد أمام نحو 55 ألف شخص تجمعوا في ساحة القديس بطرس.
 
وبالنسبة لسوريا، قال: "ليكن عزاءً لشعب سوريا الحبيب الذي لا يرى نهاية قتال مزق هذا البلد خلال هذا العقد".
 
وتابع الحبر الاعظم "ليهز ضمائر ذوي الإرادة الطيبة ويلهم الحكام والجماعة الدولية للتوصل إلى حلول تضمن الأمن والتعايش السلمي بين شعوب المنطقة ويضع نهاية لمعاناته".
 
وتمنى "لشعب لبنان أن يتمكن من الخروج من الأزمة الحالية ويعيد اكتشاف دعوته إلى أن يكون رسالة حرية وتعايش متناغم بين الجميع".
 
وأسف البابا لكون العديد من دول القارة الأمريكية "تمر بفترة من الاضطراب الاجتماعي والسياسي"، وصلى الحبر الأعظم في صلاته لعيد الميلاد "لتشجيع الشعب الفنزويلي الحبيب المنهك بسبب التوترات السياسية والاجتماعية وضمان حصوله على المساعدة التي يحتاج اليها".
 
وأعرب البابا، الذي ضاعف من خطواته الدبلوماسية والدينية مع روسيا، عن أمله في أن تحقق أوكرانيا آمالها بإيجاد "حلول ملموسة لإحلال سلام دائم".
 
وحول القارة الأفريقية حيث يسود "العنف والكوارث الطبيعية والحالات الطارئة الصحية" أعرب عن دعمه "جميع من يتعرض للاضطهاد بسبب عقيدته الدينية، وخاصة المبشرين والمؤمنين المخطوفين".
 
وندد بأعمال "الجماعات المتطرفة في القارة الأفريقية، خصوصاً في بوركينا فاسو ومالي والنيجر ونيجيريا".
 
عبر البابا فرنسيس واسقف كانتربري جاستن ويلبي مجدداً في رسالة مشتركة الأربعاء، عن تشجيعهما لمحادثات السلام في جنوب السودان غداة إرجائها إلى مطلع يناير (كانون الثاني).
 
وكتب الحبر الأعظم واسقف كانتربري "في هذه الفترة من أعياد الميلاد ورأس السنة، نرغب أن نتوجه إليكم وإلى كل شعب جنوب السودان بأحر التمنيات بالسلام والرخاء".
 
وكان البابا واسقف كانتربري أعلنا في 13 نوفمبر (تشرين الثاني)، أنهما سيتوجهان معاً إلى جنوب السودان، في حال سمحت حكومة وحدة وطنية بضمان السلام لغاية منتصف فبراير (شباط) 2020. إلا أنهما لم يأتيا، في رسالتهما بمناسبة عيد الميلاد، على ذكر موعد نهائي.
 
ولم ينس البابا، الذي جعل من أولياته دعم اللاجئين، توجيه الإنتقاد في رسالته إلى "جدران اللامبالاة" التي يواجهونها.
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