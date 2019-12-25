أفعى تسلّلت على متن طائرة وسافرت مع الركاب... هذا ما حصل!

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في حادثة غريبة، تمكّنت أفعى من التسلل على متن طائرة وسافرت مع الركاب على متنها خلال رحلة جوية من أستراليا إلى نيوزيلندا.

وأوضح متحدّث بإسم مطار كوينز تاون أن الطيار كان يستعد للهبوط عندما رأى الأفعى، وبالتالي فإن "رحلة" الأفعى انتهت بعد العثور عليها، إذ أعلنت السلطات أنه تم "إعدام الأفعى بشكل إنساني".

ولفتت المعلومات الى أنه يُعتقد أن الأفعى اتخذت من الهيكل السفلي للطائرة ملاذاً لها.

وقد قام فريق الأمن البيولوجي قام بتفتيش الطائرة ليتأكد من عدم وجود مزيد من الأفاعي المختبئة في الهيكل السفلي.