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فاجعة عشية عيد الميلاد.. غرق "غامض" لأفراد عائلة واحدة!

25
DECEMBER
2019
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شهد منتجع إسباني واقعة مفجعة عشية عيد الميلاد، حيث غرق أب وطفلاه في حوض للسباحة بطريقة غامضة لا تزال الشرطة تحاول كشف ملابساتها.

 

وكان الأب (52 سنة) وطفلته (9 سنوات) وأخوها (16 سنة)، وجميعهم بريطانيون، يسبحون جميعا في منتجع بمدينة كوستا ديل سول في إقليم ملقة الإسباني، قبل أن يغرقوا بشكل مفاجئ.

 

وعثر على الجثث طافية على سطح الماء في حوض السباحة، بواسطة الزوجة والأشخاص المتواجدين في المكان، وسط حالة من الهلع. وذكرت تقارير محلية أن الطفلة واجهت مشكلة أثناء سباحتها، وحاول الأب والأخ إنقاذها لكن دون جدوى.



ولا تزال السلطات تحقق في تفاصيل الواقعة المخيفة، للتوصل إلى السبب الذي أدى إلى وفاة أفراد العائلة. وفي حال اتضح أن سبب الغرق متعلق بالمضخة الموجودة في المسبح، فلن تكون هذه المرة الأولى التي تقع فيها حوادث مماثلة.

 

ففي عام 2009 غرق طفل بريطاني في حوض سباحة بمدينة ملاه مائية في تايلاند، بعد أن تم سحبه إلى القاع بواسطة المضخات.

 

كما غرقت طفلة روسية عمرها 12 عاما، بعد أن علقت تحت الماء نتيجة سحب ذراعها داخل المضخة الموجودة في حوض السباحة بأحد المنتجعات التركية، الصيف الماضي

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