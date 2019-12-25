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"الغارديان": من أدينوا بقضية خاشقجي مهرجون انتهى دورهم

25
DECEMBER
2019
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لندن- عربي21 - قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن من أدينوا في قضية مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي، هم مجرد "مهرجين" انتهى دورهم.
 
وأوضحت الصحيفة في مقال للكاتب سايمون تيسدال، أن المتورطين الحقيقيين في القضية لا زالوا خلف الستار، ولم تتم محاكمتهم بالطريقة الصحيحة.
 
وقضت محكمة سعودية الإثنين، بإعدام خمسة أشخاص -لم تذكر أسماءهم- والسجن 24 عاما لثلاثة آخرين، فيما برّأت أبرز المتهمين، المستشار في الديوان الملكي سعود القحطاني، ونائب رئيس الاستخبارات أحمد عسيري، وآخرين.
 
وبحسب الصحيفة، فإن الحكم بهذه الطريقة "لن يؤدي إلى إغلاق الموضوع، لأن الاغتيال الوحشي لخاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول العام الماضي شوّه صورة المملكة وجلب لها العار، وأضر بسمعتها الدولية لفترة طويلة قادمة، كما شوه صورة محمد بن سلمان نفسه بشكل لا يمكن إصلاحه".
 
وتابعت أن "الأحكام جاءت بعد محاكمة تفتقر إلى أي إجراءات قانونية مناسبة بما يعني أن هذه الجريمة الشنيعة ستلطخ ضمير أسرة آل سعود بأسرها بشكل لا يمكن محوه".
 
ونوهت الصحيفة إلى أن جريمة اغتيال خاشقجي والفضيحة الدولية، هي بمثابة "الحصاد المر" لمشوار الأمير محمد بن سلمان.
 
وذكّرت الصحيفة بمقابلة لولي العهد مع شبكة "سي بي إس" في أيلول/ سبتمبر، حين قال: "كانت هذه جريمة بشعة. لكنني أتحمل المسؤولية الكاملة كقائد، لا سيما أن من ارتكبها موظفون لدينا".
 
وأوضحت الصحيفة أن ابن سلمان سيخدع نفسه في حال ظن أن علاقته الوطيدة بالولايات المتحدة ستستمر، لا سيما مع الانتقادات الحادة التي يلقاها من أعضاء الكونغرس.
 
ولفتت الصحيفة إلى النداءات المتزايدة في الغرب لإيقاف بيع الأسلحة إلى السعودية، لا سيما أن الرياض متورطة في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية في اليمن.
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