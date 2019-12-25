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سريلانكا .. ما الذي يجعلها وجهة عقارية جذابة؟

25
DECEMBER
2019
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إعداد: د. بلقيس دنيازاد عياشي -

تتميز سريلانكا باقتصاد جيد نظراً لامتلاكها إمكانات نمو هائلة، خاصة فيما يتعلق بجاذبية المستثمرين الأجانب، كما أن اقتصادها يعتمد دائماً على المنتجات العالمية (لا سيما الشاي باعتباره أقوى علامة تجارية وسلعة)، بالإضافة إلى سحرها كوجهة سياحية، كما أنها أصبحت الآن وجهة للاستثمار العقاري. نمت صورة الدولة الواقعة في جنوب آسيا كوجهة سياحية وقوة عقارية بشكل كبير، مع استثمارات كبيرة من الصين على وجه الخصوص.

سجلت سريلانكا، نمواً هائلاً في العقارات والبنية التحتية، حيث شهدت تطوراً ليس فقط في المدن الحضرية، ولكن أيضا في مدن الضواحي، حيث ركزت خطة التطوير الحكومية على التحول المكاني وتخطيط المدن الذكية، ومعالجة قضايا التوسع الحضري التاريخي، والمساعدة في نقل الاقتصاد السريلانكي إلى وضع «الدخل المرتفع». وفق المحللين في موقع asia property awards العقاري القطاع السكني في ظل التطورات، التي يشهدها اقتصاد سريلانكا، كالزيادة في الدخل المتاح، وتطلعات أسلوب الحياة المميز، يشهد القطاع السكني طلبا كبيرا، ومن منظور المعيشة، فإن أكثر من %85 من الاستثمارات السكنية جاءت من السكان المحليين، أما اليوم فليس للأجانب قيود على امتلاك شقة، كما تقترح الحكومة أيضا تقديم المزيد من الحوافز، مثل تأشيرات الإقامة لمدة خمس سنوات للاستثمار في سريلانكا، هذه الحوافز ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة الطلب على العقارات من قبل الأجانب خلال السنوات القليلة القادمة.

سريلانكا هي وجهة سياحية جميلة، تقع في مكان استراتيجي في المحيط الهندي، البلد نظيف وآمن مقارنة بأقرانه الإقليميين، كما أن الفرص المتاحة في البلاد للتجارة والأعمال والاستثمار وريادة الأعمال هائلة، وعلى الرغم من أن السوق قد شهد بعض التباطؤ هذا العام، فإن سريلانكا ستظل نقطة ساخنة للاستثمار العقاري على المدى المتوسط إلى الطويل. تحديات مستقبلية مع اختلاف سوق العقارات، سيواجه المطورون بعض التحديات في تلبية التزاماتهم المتعلقة بالاقتراض، نتيجةً لقضايا التدفق النقدي، ومن ناحية أخرى ستكون هناك بعض الفرص الرائعة لشراء العقارات، بسبب رغبة المطورين أو المالكين في البيع بأسعار منخفضة، بمعنى آخر؛ هنالك إمكانية لتحقيق عوائد فورية من خلال الاستثمار في بعض العقارات بأسعار أقل من السوق.

 

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