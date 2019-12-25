ما هي هدايا الملياردير وارين بافيت لأسرته في الأعياد؟

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يقوم الملياردير الأميركي الشهير وارن بافيت (89 عاماً)، رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشير هاثاواي»، بمنح كل فرد من عائلته وأقاربه 10 آلاف دولار هدية شخصية في موسم الأعياد.

ووفقاً لزوجة ابنه السابقة، ماري، البالغة من العمر الآن 67 عاماً، فقد تحول بافيت من منح 10 آلاف دولار على هيئة شيكات لأقاربه، إلى منح أسهم بقيمة 10 آلاف دولار في إحدى شركاته بدلاً من ذلك، وفق ما نقلته شبكة «سي إن بي سي» الأميركية.

وقالت ماري إن بافيت يترك لكل فرد منهم حرية الاحتفاظ بالأسهم أو بيعها والحصول على مقابلها نقداً.

أما بالنسبة للهدايا التي يرغب بافيت في تلقيها، فليس هناك أي شيء يرغب فيه، حسب ماري.

ومعروف أن بافيت يحب أن يقدم للأصدقاء والأقارب هدية عبارة عن حلويات من مطعم «See's Candies» الذي يحبه بافيت بشكل شخصي، ما دعاه لجعل شركته «بيركشير هاثاواي» تشتريه في عام 1972.

ولا يُعتبر بافيت الشخصية الوحيدة المشهورة في مجال تقديم الهدايا، ففي عام 2017، قدم المغني الأميركي كاني ويست هدية لصديقته كيم كاردشيان نجمة تلفزيون الواقع ما يزيد على 100 ألف دولار عبارة عن أسهم في شركات مثل «أبل» و«أمازون» و«ديزني».