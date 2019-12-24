ترامب عشية عيد الميلاد: لم أشتر بعد هدية لميلانيا

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مساء اليوم الثلاثاء، إنه لم يشتر بعد هدية عيد الميلاد للسيدة الأولى ميلانيا ترامب، بينما بقي يوم واحد فقط على العطلة التي يمكن أن تصل إليه خلالها هدية غير سارة من كوريا الشمالية.

وخلال مؤتمر عبر الفيديو مع أفراد في القوات المسلحة الأميركية من المنتجع الذي يقيم فيه في بالم بيتش بولاية فلوريدا، قال ردا على سؤال إنه انتقى «بطاقة جميلة» للسيدة الأولى.

وأضاف «ما زلت مشغولا بإحضار هدية عيد الميلاد (لها). لم يتبق وقت يذكر. ليس كثيرا للغاية، لكنه وقت قصير».

وربما تكون هناك مفاجأة أخرى خلال العطلة تدور في ذهن الرئيس.

ففي وقت سابق من الشهر الجاري حذرت كوريا الشمالية واشنطن من إمكانية أن تفاجئها بهدية في عيد الميلاد بعد أن أمهلها الزعيم الكوري الشمالي كيم حونغ أون إلى نهاية العام لتقديم تنازلات في المحادثات بينهما لنزع أسلحة بيونغ يانغ النووية.

وتكهن كثير من الخبراء بأن الهدية الكورية الشمالية يمكن أن تكون اختبار صاروخ بعيد المدى.