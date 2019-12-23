"الفرنك الأفريقي".. تعديلات واسعة وإصلاح "تاريخي"

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أعلن رئيس ساحل العاج الحسن واتارا، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أن ثماني دول في غرب أفريقيا وفرنسا، قررت القيام بإصلاح واسع للفرنك الأفريقي الذي سيصبح اسمه "الإيكو".

وقال واتارا في مؤتمر صحفي في اليوم الثاني من زيارة ماكرون إلى ساحل العاج: "قررنا إصلاحا للفرنك يتمثل بثلاثة تغييرات كبرى بينها تغيير الاسم، والكف عن إيداع خمسين بالمئة من الاحتياطي النقدي لدى الخزانة الفرنسية".

ووصف ماكرون هذه التعديلات بأنها "إصلاح تاريخي مهم"، موضحا أن "الإيكو سيولد في يناير 2020 وأرحب بذلك". مضيفا أن الفرنك الفرنسي كان "ينظر إليه على أنه من بقايا" العلاقات الاستعمارية بين فرنسا وأفريقيا.

وذكر مصدر فرنسي أنه جرت مفاوضات حول هذا التغيير استمرت ثمانية أشهر بين فرنسا والدول الثماني الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (بنين وبوركينا فاسو وساحل العاج وغينيا بيساو ومالي والنيجر والسنغال وتوغو).

وكان "فرنك المستعمرات الفرنسية في أفريقيا" طرح في 1945 وأصبح بعد ذلك "فرنك المجموعة المالية الأفريقية" بعد استقلال هذه المستعمرات.

ويقضي الإصلاح بأن المصارف المركزية لدول غرب أفريقيا لم تعد ملزمة بإيداع نصف احتياطيها من النقد لدى المصرف المركزي الفرنسي.

في المقابل تم الإبقاء على السعر الثابت لليورو مقابل الفرنك الفرنسي (اليورو الواحد يعادل 655.95 فرنك أفريقي)، لكنه يمكن أن يتغير عندما يتم طرح "الإيكو" للتداول.