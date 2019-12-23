تصادم عشرات السيارات في حادث سير

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أصيب عشرات الأشخاص، مساء الأحد، في ولاية فرجينييا الأميركية، إثر حادث اصطدام بين 63 سيارة على الطريق بسبب الجليد والضباب الكثيف.

وبحسب ما نقل موقع "سي إن بي سي"، فإن الحادث الذي وقع على طريق في مقاطعة يورك، شرقي الولايات المتحدة، أسفر عن جرح 51 شخصا.

وأوردت وسائل إعلام، أنه لم ترد أي تقارير عن وقوع قتلى، لكن أحد المصابين ما زال في حالة حرجة بعد نقله إلى المستشفى.

وأعلنت السلطات فتح تحقيق بشأن الحادث، بينما استغرقت عملية إعادة فتح الطريق ما يقارب ست ساعات كاملة.

وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث نجم من جراء الضباب الكثيف الذي عرقل عملية الرؤية، فضلا عن تشكل الجليد على الطريق السريع.