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مارادونا: "الفضائيون" اختطفوني لثلاثة أيام

23
DECEMBER
2019
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تحدث أسطورة كرة القدم، دييغو مارادونا، مؤخرا لوسائل إعلام أرجنتينية، كاشفا عن تعرضه للاختطاف من قبل "فضائيين".


وفي مقابلة مع قناة "تي يو سي سبورتس"، ذكر مارادونا ردا على سؤال فيما إذا كان يؤمن بالأجسام الغريبة والفضائيين، أنه "ذات مرة، بعدما تناولت قليلا من المشروبات الكحولية، كنت في عداد المفقودين من المنزل لمدة 3 أيام".

ونقل موقع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن مارادونا قوله: "بعدما وصلت إلى المنزل، قلت إن أجساما غريبة فضائية اختطفتني، أخذوني معهم خارج الأرض، ولا أستطيع أن أخبركم أكثر من ذلك".

ومن الأشياء التي كشفها مارادونا خلال مقابلته، أنه لعب عدة مرات لمنتخب بلاده دون أن ينام ساعة واحدة في الليلة السابقة.

وردا على سؤال حول الضيوف الذين سيختارهم إن فكر في تنظيم حفل عشاء، قال مارادونا: "فيدل كاسترو وهوغو شافيز ولولا دلا سيلفا الرئيس البرازيلي السابق، ونستور كيرشنر الرئيس الأرجنتيني السابق، وألبرتو فرنانديز الرئيس الأرجنتيني السابق، وكريستينا كيرشنر الرئيسة الأرجنتينية السابقة، وليونيل ميسي نجم نادي برشلونة".

جدير بالذكر أن مارادونا، الذي اعتزل اللعب عام 1997، قد عاش مسيرة تدريبية متنوعة، أشرف خلالها على المنتخب الأرجنتيني، وعلى أندية في الأرجنتين والإمارات والمكسيك.

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