"جنون الكلاب".. مقتل امرأة وإصابة أخرى بجروح خطيرة

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توفيت امرأة وأصيبت أخرى بجروح خطيرة، وذلك بعد أن تعرضتا لهجوم "جنوني" من 3 كلاب شرسة من فصيلة "بيتبول" في شمال هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية.

وقالت شرطة هيوستن، في ولاية تكساس، إنه تم استدعاؤها إلى مبنى في شارع أرلينغتون بالقرب من إيست هاميلتون في حوالي الساعة السادسة إلا ربعا صباحا بعد أن قال رجل، إن زوجته تعرضت لهجوم من الكلاب.

وأشارت شرطة هيوستن إلى أنه تم نقل المرأة، التي أصيبت بجروح خطيرة جراء هجوم الكلاب الشرسة، إلى المستشفى، وأنها في حالة مستقرة، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

ويبدو أن الكلاب أصيبت بـ"حالة جنونية"، إذ بعد لحظات، وردت مكالمة أخرى، وهذه المرة من مالك الكلاب الثلاثة، الذي قال إن كلابه هاجمت امرأة أخرى وجدت ملقاة قرب مجرى مائي.

وعثر رجال الشرطة على المرأة مقتولة، وعلامات العض في جميع أنحاء جسدها، وفقا لتقرير تلفزيوني بثته قناة "إيه بي سي 13" الإخبارية.

يشار إلى أن "البيتبول" كلب هجين يتميز بقوة وشراسة كبيرة، إلى حد أن الكلاب الأخرى تخشاه، ويعد من من أقوى كلاب العالم، ويستخدم في نزالات الكلاب، لقوته العضلية وقدرته على التحمل في القتال لعدة ساعات.