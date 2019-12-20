روسيا والصين تستخدمان حق الفيتو ضد مشروع قرار أممي حول سوريا

A + A -

استخدمت روسيا والصين حق الفيتو ضد مشروع قرار حول إدخال مساعدات إنسانية إلى سوريا عبر الحدود، قدمته لمجلس الأمن ألمانيا وبلجيكا والكويت.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، قبيل التصويت في مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، إن "روسيا ستصوت ضد الوثيقة"، موضحا: "أننا قدمنا مشروعنا للقرار، وهو يركز على المسائل الإنسانية حصرا، مع تقليص عدد المعابر التي يتم نقل المساعدات عبرها".

وكان مشروع القرار الألماني – البلجيكي – الكويتي ينص على الحفاظ على 3 معابر على الحدود مع تركيا والعراق، لنقل المساعدات إلى سوريا بدون موافقة الحكومة السورية.

من جهتها، تصر موسكو على الحفاظ على معبرين فقط، وتنسيق كل العمليات الإنسانية مع دمشق.

المصدر: روسيا اليوم