لندن تحذر اسكتلندا من إجراء استفتاء على الانفصال

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حذرت الحكومة البريطانية من عواقب وخيمة لتلويح رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستويرجون، بإجراء استفتاء جديد على الانفصال عن لندن، بعد خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميا.

وأفادت الحكومة البريطانية في مذكرة مرفقة مع جدولها التشريعي، بأن "إجراء استفتاء ثان على الاستقلال العام المقبل سيكون إجراء مدمرا".

وأضافت أن الخطوة من شأنها "تقويض النتيجة الحاسمة لاستفتاء عام 2014 والتعهد الذي قُطع لشعب اسكتلندا، بأن مثل هذا الاستفتاء لن يجرى سوى مرة واحدة خلال جيل".

وكانت ستورجيون التي ترأس حكومة اسكتلندية مؤيدة للاستقلال، قد أعلنت الخميس أن لديها تفويضا جديدا بالدعوة لاستفتاء جديد، بعد أن حصل حزبها على أغلبية مقاعد البرلمان المخصصة لاسكتلندا في انتخابات عامة الأسبوع الماضي.

كما حذرت من أن حكومة اسكتلندا ستنظر في جميع الخيارات لتحقيق تقرير مصير الاسكتلنديين، إذا حاولت الحكومة البريطانية منعها من إجراء استفتاء على الاستقلال.